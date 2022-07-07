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Джонсон заверил Зеленского в поддержке Украины

Борис Джонсон заявил, что Лондон будет поставлять Киеву необходимое оружие

Фото: Carlos Barria / Reuters

Объявивший о своей отставке Борис Джонсон в разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским пообещал, что даже после его ухода с поста премьер-министра Великобритания продолжит поддерживать Украину. Об этом сообщила канцелярия на Даунинг-стрит, 10 по итогам переговоров представителей двух стран.

Кроме того, Джонсон заверил Зеленского в том, что Лондон будет поставлять Киеву необходимое оружие.

«Премьер-министр указал на непоколебимую межпартийную британскую поддержку людей президента Зеленского и заявил, что Великобритания продолжит поставлять необходимую оборонительную помощь так долго, как это необходимо», — сказано в сообщении.

Ранее политолог Малек Дудаков заявил, что уход Бориса Джонсона с поста премьер-министра Великобритании скажется на объемах помощи Украине. Политолог предположил, что в ходе телефонного разговора Джонсон попытается заверить Зеленского в том, что британцы намерены продолжать поддерживать Украину независимо от персоналий, поставлять оружие и прочую помощь. Но Дудаков считает, что это будет полуправда.

7 июля Борис Джонсон покинул свой пост. Он принял такое решение из-за политического кризиса и волны отставок членов британского правительства.

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Варвара Кошечкина
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