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Врач рассказал об ожирении из-за поцелуев

Невролог Павел Хорошев рассказал, что поцелуи могут привести к ожирению

Фото: Shutterstock

Невролог Павел Хорошев утверждает, что в некоторых случаях поцелуи могут оказаться вредными. Об этом он рассказал изданию URA.RU.

Врач отметил, что поцелуи могут привести как к похудению, так и к ожирению. Происходит это из-за того, что во время поцелуя люди обмениваются микрофлорой, которая может либо ускорять процесс переработки пищи, либо замедлять его.

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«Мы можем нацеловать себе такой микробиом, который будет очень эффективен, подселим к себе таких „друзей“, которые будут работать усердно, перерабатывать нам всю пищу, позволит более эффективно передавать нам часть разобранной ими еды. Может быть наоборот. Мы из худобы невероятной станем склонны к полноте. Все может быть и так, и иначе», — рассказал невролог.

Врач обратил внимание, что при правильной гигиене рта поцелуи не представляют опасности для организма. Павел Хорошев также добавил, что поцелуи в целом безопасны, и заранее нельзя знать, какой сформируется микробиом во время обмена слюной.

Ранее сексолог Несс Купер подсказала способ вежливо намекнуть партнеру на его неумелые поцелуи. По ее словам, если партнер не умеет целоваться, дело может быть в прошлом опыте обоих целующихся.

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Вера Владзиевская
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