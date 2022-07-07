Врач рассказал об ожирении из-за поцелуев

Невролог Павел Хорошев рассказал, что поцелуи могут привести к ожирению

Невролог Павел Хорошев утверждает, что в некоторых случаях поцелуи могут оказаться вредными. Об этом он рассказал изданию URA.RU.

Врач отметил, что поцелуи могут привести как к похудению, так и к ожирению. Происходит это из-за того, что во время поцелуя люди обмениваются микрофлорой, которая может либо ускорять процесс переработки пищи, либо замедлять его.

«Мы можем нацеловать себе такой микробиом, который будет очень эффективен, подселим к себе таких „друзей“, которые будут работать усердно, перерабатывать нам всю пищу, позволит более эффективно передавать нам часть разобранной ими еды. Может быть наоборот. Мы из худобы невероятной станем склонны к полноте. Все может быть и так, и иначе», — рассказал невролог.

Врач обратил внимание, что при правильной гигиене рта поцелуи не представляют опасности для организма. Павел Хорошев также добавил, что поцелуи в целом безопасны, и заранее нельзя знать, какой сформируется микробиом во время обмена слюной.

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