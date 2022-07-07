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Минобороны заявило об изучении Германией конго-крымской лихорадки на Украине

Минобороны заявило, что Германия изучала патогенность конго-крымской лихорадки на Украине

Фото: Eduardo Parra / Globallookpress.com

Германия пыталась выделить на Украине самые патогенные штаммы конго-крымской лихорадки, уделяя особое внимание смертельным случаям болезни. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил (ВС) России Игорь Кириллов, брифинг которого опубликован в Telegram-канале Минобороны.

По его словам, Бундесвер заинтересован в исследовании болезни, так как ее летальность достигает 30 процентов, что вынуждает при вспышке лихорадки проводить длительные и затратные мероприятия по санобработке, лечению и профилактике вируса.

В подтверждение Кириллов привел выдержку из документа с указаниями для специалистов бундесвера, в котором говорится о необходимости изучения летальных случаев конго-крымской лихорадки.

Он также сообщил, что военные биологи из Германии пытались выявить на Украине региональные генотипы вируса и отобрать его штаммы со скрытыми клиническими формами. Для этого ученые проводили скрининг восприимчивости населения страны к лихорадке.

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Кириллов подчеркнул, что изучение болезни проводилось под видом улучшения системы эпидемиологического надзора Украины. Для этого к работам привлекали противочумный институт имени Мечникова в Одессе, а также институт ветеринарной медицины в Киеве.

7 июля Минобороны опубликовало новые данные о работе биолабораторий на Украине. По словам Кириллова, страна стала «полигоном» для испытаний биологического оружия Германии и США.

Ранее Пентагон опубликовал на своем сайте заявление, в котором подтверждается биологическая деятельность США на территории постсоветского пространства. В частности, американская администрация признала факт финансирования 46 лабораторий.

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Константин Лысяков
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