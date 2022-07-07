Кадыров захотел дойти до Киева и «добить» сбежавших из Чечни террористов

Кадыров захотел, чтобы военные из Чечни дошли до Киева и «добили» сбежавших террористов

Глава Чечни Рамзан Кадыров захотел, чтобы чеченским военнослужащим дали возможность дойти до Киева для «сведения счетов» с террористами, сбежавшими в свое время из республики. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Мы отчаянно надеемся, что нам дадут возможность дойти, если надо, до Киева и добить остатки террористов, сбежавших в свое время из Чеченской Республики», — написал глава республики, выразив надежду на то, что президент Владимир Путин даст соответствующий приказ. По его словам, чеченские бойцы ждут этого и «усиленно готовятся».

«Для нас принципиальный вопрос заключается в том, чтобы свести свои счеты с шайтанами, которые бесчинствовали в Чеченской Республике. Мы их давно искали. Сегодня они всплыли, как нечистоты, на Украине. И пока они по воле случая там очутились, просто жизненно необходимо воспользоваться предоставившейся возможностью. Нужен только приказ», — подчеркнул Кадыров.

Ранее Рамзан Кадыров встретился с командирами и бойцами спецподразделения «Ахмат», вернувшимися после боевых действий на территории Луганской народной республики (ЛНР). Он отметил, что «наши спецподразделения продемонстрировали колоссальные успехи» в ходе спецоперации на Украине.