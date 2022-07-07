Кот с Даунинг-стрит «призвал» выселить Джонсона из резиденции

Главный мышелов кот Ларри призвал выселить премьера Бориса Джонсона с Даунинг-стрит

Главный мышелов правительства Великобритании кот Ларри в Twitter-аккаунте «призвал» выселить премьер-министра страны Бориса Джонсона из его резиденции на Даунинг-стрит на фоне политического кризиса в Соединенном Королевстве.

«Пора заканчивать этот фарс. Я сказал полицейскому снаружи, что в моем доме живет поселенец, которого нужно выселить…», — говорится в сообщении.

Кроме того, в аккаунте Ларри закреплена запись с текстом: «Я не могу с чистой совестью больше жить с этим премьер-министром. Либо он уходит, либо я».

Ларри, взятый из приюта, служит в резиденции британского премьер-министра с 2011 года. Он был главным мышеловом уже при трех премьерах: при Дэвиде Кэмероне, Терезе Мэй и сейчас — при Борисе Джонсоне. Аккаунт у мышеловов британского правительства существует с февраля 2011 года.

6 июля сообщалось, что менее чем за сутки более 30 сотрудников правительства Британии сложили с себя полномочия и ушли в отставку из-за скандала с премьер-министром страны Борисом Джонсоном и пьяных домогательств его протеже, бывшего замглавы МИД Кристофера Пинчера.

Сам Джонсон заверил, что не покинет пост главы правительства Соединенного Королевства, несмотря на призывы членов кабмина.

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