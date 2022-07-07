Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Кот с Даунинг-стрит «призвал» выселить Джонсона из резиденции

Главный мышелов кот Ларри призвал выселить премьера Бориса Джонсона с Даунинг-стрит

Фото: @Number10cat / Twitter

Главный мышелов правительства Великобритании кот Ларри в Twitter-аккаунте «призвал» выселить премьер-министра страны Бориса Джонсона из его резиденции на Даунинг-стрит на фоне политического кризиса в Соединенном Королевстве.

«Пора заканчивать этот фарс. Я сказал полицейскому снаружи, что в моем доме живет поселенец, которого нужно выселить…», — говорится в сообщении.

Кроме того, в аккаунте Ларри закреплена запись с текстом: «Я не могу с чистой совестью больше жить с этим премьер-министром. Либо он уходит, либо я».

Ларри, взятый из приюта, служит в резиденции британского премьер-министра с 2011 года. Он был главным мышеловом уже при трех премьерах: при Дэвиде Кэмероне, Терезе Мэй и сейчас — при Борисе Джонсоне. Аккаунт у мышеловов британского правительства существует с февраля 2011 года.

6 июля сообщалось, что менее чем за сутки более 30 сотрудников правительства Британии сложили с себя полномочия и ушли в отставку из-за скандала с премьер-министром страны Борисом Джонсоном и пьяных домогательств его протеже, бывшего замглавы МИД Кристофера Пинчера.

Сам Джонсон заверил, что не покинет пост главы правительства Соединенного Королевства, несмотря на призывы членов кабмина.

Ударная волна


Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Суд арестовал трех генералов МВД по делу о злоупотреблении полномочиями
«Вкусно — и точка» объяснила инцидент с клюющими булки птицами
Стало известно о попытках ЕС и Украины исключить Россию из ВТамО
Россиянки от 40 лет родили рекордное число детей
Кот с Даунинг-стрит «призвал» выселить Джонсона из резиденции
В США предрекли исчезновение Украины с карты мира
Онколог Карасев предупредил россиян о настораживающих симптомах рака
Названа неуместная для каждого возраста одежда
В Киеве назвали гарантии безопасности Запада Украине
Московским мусульманам напомнили о правилах жертвоприношений на Курбан-байрам
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.