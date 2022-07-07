В Латвии захотели ввести воинскую повинность для женщин

Минобороны Латвии сообщило о возможном введении воинской повинности для женщин

К обязательной военной службе в Латвии будут привлекаться граждане, живущие за границей, а также женщины, если из бюджета страны будет выделено соответствующее финансирование, приводит слова пресс-секретаря Министерства обороны Латвии Каспарса Галкинса агентство BNN.

Чиновник отметил, что подобное решение — вариант нового общественного договора между государством и обществом.

Он пояснил, что инициатива призвана усилить участие граждан в жизни государства, которое, в свою очередь, должно послужить основой для сдерживания потенциальной «российской агрессии».

Ранее министр обороны Латвии Артис Пабрикс предложил постепенно ввести всеобщую воинскую повинность в течение пяти лет. Первый этап реализации в стране планируют начать 1 января 2023 года, он будет предполагать добровольное участие. Между тем лишь около трети молодых граждан Латвии поддерживает эту инициативу.