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Стала известна роль жены Джонсона в его отставке

Daily Mail: супруга Бориса Джонсона Кэрри убедила его подать в отставку с поста премьера
Кэрри и Борис Джонсон

Кэрри и Борис Джонсон. Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Британский премьер-министр Борис Джонсон решил покинуть пост лидера консерваторов спустя несколько часов после того, как член парламента Бернард Дженкин позвонил жене премьера Кэрри Джонсон с просьбой убедить его подать в отставку. Об этом стало известно Daily Mail.

Член парламента от консерваторов заявил, что Кэрри следует вдохновиться примером мужа Маргарет Тэтчер Дениса, который также сказал жене, что ей пора уходить. «Давай, любимая, все кончено», — напомнил слова Дениса парламентарий. По словам сэра Дженкина, он ясно дал понять, что Кэрри Джонсон должна сыграть в происходящем решающую роль и ответственность за то, чтобы убедить Джонсона уйти, лежит «на тех, кто находится к нему ближе всех».

Дженкин также лично беседовал с Джонсоном. В ходе разговора он пытался донести до него, что «все кончено». «Я просто сказал ему: послушай, все зависит от того, когда ты уходишь, и от того, как ты уходишь. Можно уйти с достоинством или тебя могут выгнать, как [экс-президента США] Дональда Трампа, цепляющегося за власть и притворяющегося, что он выиграл выборы, когда он их проиграл», — рассказал консерватор.

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7 июля стало известно, что Борис Джонсон согласился уйти в отставку, но все еще останется в должности премьера до избрания нового лидера правящей партии к осени.

Ранее сообщалось, что общее число членов британского правительства, которые сложили с себя полномочия из-за скандала с премьером и пьяных домогательств его протеже, бывшего замглавы МИД Криса Пинчера, достигло 53.

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Алина Гончарова
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