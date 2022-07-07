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Минобороны заявило о значительных потерях ВСУ на Соледарском направлении

Минобороны заявило о потере 80% военных 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ

Фото: Александр Ермошенко / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут значительные потери на всех направлениях. В частности, серьезные потери зафиксированы у украинской стороны на Соледарском направлении. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Так, 79-я десантно-штурмовая бригада ВСУ в результате ударов высокоточным оружием Воздушно-космических сил (ВКС) России потеряла более 80 процентов численного состава. Помимо этого, погибли более 2,5 тысячи военнослужащих 24-й механизированной бригады — потери бригады составили 60 процентов ее состава.

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Оборонное ведомство также отчиталось о поражении пунктов временной дислокации ВСУ и складов с боеприпасами подразделений 72-й механизированных и 10-й горно-штурмовой бригад. Пункты располагались в районе города Артемовск, в них насчитывалось до 350 украинских военных и 20 единиц бронированных машин.

Ранее Минобороны заявляло, что ВСУ несут значительные потери на всех направлениях в Луганской народной республике (ЛНР). В частности, украинским командованием было потеряно управление отступающими подразделениями 10-й горно-штурмовой, 72-й и 115-й механизированных бригад, а также 118-й бригады территориальной обороны.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля — о ней объявил президент России Владимир Путин. Он назвал ее основой задачей защиту жителей Донбасса. 3 июля глава Минобороны Сергей Шойгу доложил Путину об освобождении территории Луганской народной республики (ЛНР).

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Анастасия Шейкина
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