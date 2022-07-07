Столичный храм на Большой Ордынке загорелся из-за молнии

Храм в центре Москвы на Большой Ордынке загорелся из-за молнии

Молния ударила при сильной грозе в купол храма на улице Большая Ордынка в центре Москвы, из-за чего он загорелся. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.

По предварительным данным, после попадания молнии наблюдается белый дым из-под купола храма, который находится по адресу улица Большая Ордынка, дом 39.

Уточняется, что по этому адресу располагается храм Иверской иконы Божией матери на Всполье. На место происшествия выехали спасатели, уточнили в экстренных службах.

