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Власти обратились к москвичам из-за сильнейшего «залпового» ливня

Власти обратились к жителям Москвы с призывом не выходить на улицу из-за сильнейшего ливня

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Жителям Москвы в целях безопасности рекомендовано не покидать домов и не выходить на улицу из-за сильнейшего «залпового» ливня. С таким обращением в москвичам выступил столичный комплекс городского хозяйства в своем официальном Telegram-канале.

Власти рассказали, что в Москве уже есть поваленные деревья и поврежденные конструкции.

«Городские службы оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья, демонтируют поврежденные ветром конструкции. (...) Просим горожан воздержаться от пребывания на улице в непогоду», — сообщили в столичном департаменте.

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Валерий Розенберг
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