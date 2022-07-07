Власти обратились к москвичам из-за сильнейшего «залпового» ливня

Власти обратились к жителям Москвы с призывом не выходить на улицу из-за сильнейшего ливня

Жителям Москвы в целях безопасности рекомендовано не покидать домов и не выходить на улицу из-за сильнейшего «залпового» ливня. С таким обращением в москвичам выступил столичный комплекс городского хозяйства в своем официальном Telegram-канале.

Власти рассказали, что в Москве уже есть поваленные деревья и поврежденные конструкции.

«Городские службы оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья, демонтируют поврежденные ветром конструкции. (...) Просим горожан воздержаться от пребывания на улице в непогоду», — сообщили в столичном департаменте.