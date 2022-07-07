Independent: премьер Британии Джонсон назначил новый кабинет министров перед отставкой

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назначил новый кабинет министров в преддверии своей отставки, сообщает The Independent.

По данным собеседника газеты, Джонсон намерен оставаться на своем посту в качестве временно исполняющего обязанности до тех пор, пока не будет избран новый лидер тори. BBC News со ссылкой на свои источники подтверждает эту информацию.

Джонсон оказался в центре очередного скандала из-за пьяных домогательств своего протеже Криса Пинчера. Британские министры начали массово увольняться, а самого Джонсона призывают также сложить полномочия однопартийцы. По данным ряда британских СМИ, политик действительно уйдет в отставку уже сегодня.