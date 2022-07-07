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Незнакомец незаконно въехал в квартиру мужчины и отказался покидать ее

LADbible: незнакомец поселился в квартире британца и отказался ее покидать

Фото: Helmut Meyer zur Capellen / imageBROKER.com / Globallookpress.com

Житель Великобритании рассказал, что в его лондонскую квартиру незаконно въехал незнакомец и отказался покидать ее. Об этом сообщает LADbible.

41-летний Филиппе Скалора из Лондона отправился в путешествие в декабре 2019 года. Из-за начавшейся пандемии COVID-19 он застрял у родителей в Австралии. По просьбе жилищной ассоциации Clarion, клиентом которой он является, мужчина отправил на родину ключи от дома, чтобы за его жильем могли приглядывать.

Вскоре сотрудница организации сообщила британцу, что пока его не было, в квартире поселился другой человек, и пообещала, что после возвращения ему предоставят свободные апартаменты. Скалора не стал переживать по этому поводу и попросил друга взять его вещи на хранение.

В ноябре 2020 года лондонец узнал, что на его имя накопились счета за коммунальные услуги на восемь тысяч фунтов (около 600 тысяч рублей). Кроме того, в записях жилищной ассоциации не нашлось никакой информации о том, что в его квартиру кто-то въехал.

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Оказалось, что сотрудница Clarion, общавшаяся с Скалорой, когда он был в Австралии, в частном порядке сдала его квартиру неизвестному. При этом все коммунальные счета приходили на имя законного арендатора.

Clarion начала расследование, однако Скарола до сих пор вынужден жить в гостиницах, а его квартира все еще занята неизвестным. «Эта история здорово меня подкосила. Неизвестно кто обосновался в моей квартире, спит в моей постели за мой же счет, а я остался без крова», — сказал британец.

Ранее сообщалось, что женщина пожаловалась на бездомного, который тайно подселился в дом и напугал ее громким храпом. Она оставила послание незваному гостю с вежливой просьбой покинуть дом в ее отсутствие.

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Никита Савин
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