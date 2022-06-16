Бездомный тайно подселился в дом к девушке и напугал ее

Пользовательница TikTok пожаловалась на мужчину, который без спросу подселился в ее дом

Пользовательница TikTok под ником @decarahh пожаловалась на бездомного мужчину, который тайно подселился в ее дом и напугал ее громким храпом. Своей историей она поделилась с подписчиками в видео, на которое обратили внимание в LADible.

Девушка рассказала, что снимала жилье вместе с друзьями, но потом они съехали, и дом остался в ее распоряжении. В один из дней она заметила бездомного мужчину рядом с домом и насторожилась. Кроме того, она получила сообщение по электронной почте, что кто-то ходит по помещениям в ее отсутствие. Когда бездомный снова появился рядом со зданием, она позвонила в управляющую компанию и попросила помощи.

В ответ сотрудники пообещали разобраться и настоятельно рекомендовали арендаторше не оставлять входную дверь открытой, чтобы никто не мог без спросу проникнуть в помещение. По словам девушки, она привыкла не закрывать дверь из-за соседей, с которыми она раньше жила, и поэтому забыла о просьбе сотрудников компании.

Однажды, вернувшись домой, она занялась привычными делами в своей комнате: смотрела телевизор и проверяла почту. В одном из писем арендодатель сообщил, что найти бездомного не удалось. Тогда девушка вспомнила, что забыла закрыть дверь, и решила посмотреть, не проник ли мужчина в дом.

За дверью одной из комнат она услышала храп. Испугавшись, она позвонила подруге, и та посоветовала ей немедленно уйти. Девушка оставила послание незваному гостю с вежливой просьбой покинуть дом в ее отсутствие. Вернувшись, она увидела, как бездомный уходит.

Этот инцидент насторожил родителей девушки, и теперь они настаивают на том, чтобы она переехала.

Ранее сообщалось, что в Южном Бристоле, Англия, потерявшийся хорек проник в дом к спящим незнакомцам, чтобы погреться у них в кровати. Предположительно, зверь сбежал от хозяев, а когда оказался на улице, замерз и промок.