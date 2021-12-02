Пара проснулась среди ночи из-за незнакомого хорька в кровати

В Англии сбежавший от хозяев хорек замерз и решил погреться в кровати у спящей пары

В Южном Бристоле, Англия, потерявшийся хорек проник в дом к спящим незнакомцам, чтобы погреться у них в кровати. Об этом сообщает Bristol Post.

Предположительно, зверь сбежал от хозяев, а когда оказался на улице, замерз, промок и решил погреться. Животное залезло в дом спящих британцев через дверцу для кошек и забралось в теплую постель.

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Британцы не сразу проснулись и заметили заблудившегося хорька, поскольку у них есть домашние животные, которые периодически приходят ночью. После того как супруги обнаружили незваного гостя, они позвонили в ветеринарную клинику и попросили забрать животное.

После осмотра врачами хорька передали в центр спасения животных для поиска старых или новых хозяев. Вскоре семья зверя нашлась, и беглеца в ближайшее время заберут домой.

Бристольский центр спасения животных обновил рекомендации по содержанию хорьков: этим активным животным необходима большая клетка и дополнительная территория для игр. Помещение должно быть безопасным, поскольку звери очень активны и любопытны. Хорьки не любят жару, оптимальная температура для них — от 15 до 21 градуса.

Также сотрудники центра посоветовали не забывать, что хорьки — хищники, и лучше держать других питомцев, например, грызунов и кроликов подальше от них. Эти животные любят копать, поэтому им понравится емкость с рисом или землей, которую можно рыть.

Ранее сообщалось, что жительница Уэльса проснулась с незнакомой собакой в собственной кровати. После публикации видео в Facebook с ней связались хозяева собаки, и женщина с радостью ее вернула.

