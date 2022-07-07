В отставке Джонсона увидели шаг к формированию многополярного мира

Политолог Ордуханян назвал отставку Джонсона первым шагом в формировании нового мира

Уход Бориса Джонсона с поста премьер-министра Великобритании может стать первым шагом в формировании нового многополярного мира, считает доктор политических наук Рафаэль Ордуханян. Но быстрых изменений в отношениях между странами ждать не стоит, заявил он в разговоре с «Лентой.ру».

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ближайшие часы объявит об уходе с поста. Об этом сообщает «Би-би-си». Политик согласился уйти в отставку, но пробудет в должности премьера до избрания нового лидера правящей партии к осени. По словам Джонсона, он хочет, чтобы новый лидер консерваторов был назначен к партийной конференции.

Перспективы для России

«Кто придет на место Джонсона, говорить не приходится, — слишком большое там сейчас болото, — считает Ордуханян. — К тому же в перспективе это не будет иметь большого значения, потому что курс Джонсона — консолидированный курс англосаксов. В большей степени Джонсон был таким "смотрящим за Европой", а реальные приказы поступали из другого места. Складывается ощущение, что это начало какого-то большого процесса».

Политолог напомнил, что в ноябре в США состоятся выборы в конгресс, на которых с большой долей вероятности победят республиканцы. Смена курса в Штатах приведет и к смене в Великобритании, а затем и дальше в мире.

«Все же хочу подчеркнуть, что именно глобальных перемен пока ждать не стоит: на фоне русофобии строится политика любого потенциального главы и Штатов, и Великобритании. Тем не менее формальная часть все же может измениться, а для нас это однозначно будет плюсом», — отметил политолог.

Он уверен, что британцы и американцы не сойдут с общего пути в отношении к России , пока не утрясется новый формат многополярного мира. Смена власти в Великобритании и США — первый к этому шаг.

Надеюсь, будет избран все же мирный формат перехода, и, кто бы ни пришел ко власти, он будет проводить политику мирного сосуществования и с Россией, и с Китаем, а может, даже с БРИКС Рафаэль Ордуханян политолог

«С другой стороны, история может прийти и к глобальному многополярному противостоянию БРИКС с ОДКБ и НАТО с AUKUS. Посмотрим, какие решения будут принимать другие страны и к каким союзам присоединятся», — заключил Ордуханян.

Новый мир

Великобритания, по убеждению политолога, стоит на пороге формирования нового мира. В 2023 году ей придется пережить еще и референдум о независимости Шотландии, который может положить конец существованию Великобритании как сверхдержавы.

«Кроме того, я убежден, что референдум по Шотландии и неизбежный уход Елизаветы II станут двумя последними гвоздями в крышку гроба проекта Великобритании. Если что-то и держит это образование вместе, то только авторитет королевы. Все эти события вместе, в сумме с будущими выборами президента США станут началом нового мира, и нам нужно очень внимательно следить за этими процессами», — предупредил политолог.

Он обратил внимание еще и на то, что в Канаде свое недовольство высказывает франкоязычное население, что тоже может указывать на желание некоторой части общества выйти из состава страны.

«Мы — свидетели формирования нового мира. Отставка Джонсона — закономерный процесс. Каждая сторона готовится к решающей битве в ближайшие годы», — заключил Ордуханян.

Надеюсь, противостояние будет мирным, но на этот счет у меня есть большие сомнения. Нам необходимо быть бдительными и внимательно отслеживать подобные глобальные перемены в мире, не сосредотачивая все своей внимание только на Украине Рафаэль Ордуханян политолог

Телеканал Sky News передает, что на Даунинг-стрит готовят заявление об отставке британского лидера, но не все поддерживают эту идею. Бывший главный советник Джонсона Доминик Каммингс заявил, что «смена режима произошла» и секретарь кабинета министров «организует процесс» для избрания нового премьера.

Оказавшийся в центре очередного политического скандала Джонсон заявил, что не оставит свой пост. В ответ 53 члена британского правительства сложили с себя полномочия и ушли в отставку.