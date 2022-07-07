Раскрыт способ предотвратить пищевую аллергию у детей

The Lancet: употребление арахиса с трехмесячного возраста снижает риск аллергии у детей

Ученые Каролинского института в Швеции и Университета Осло в Норвегии раскрыли способ снизить риск пищевой аллергии у детей в возрасте трех лет. Для этого младенцам давали попробовать арахис, молоко, пшеницу и яйца. Результаты научной работы опубликованы в журнале The Lancet.

В исследование было включено 2394 ребенка, которые были случайным образом распределены на четыре группы в зависимости от медицинского воздействия. Одна группа получала небольшие порции арахисового масла, молока, пшеницы или вареных яиц с трехмесячного возраста; вторая получала то же самое вместе с увлажняющими кожу средствами; третья — только средства для кожи, а четвертая служила контролем. Всех родителей призвали следовать национальным рекомендациям по употреблению продуктов питания.

Сначала младенцам давали арахис, через неделю коровье молоко, а затем пшеничную кашу и яйца. Дети пробовали небольшие порции продуктов по крайней мере четыре дня в неделю вместе с обычным питанием, а после того, как им исполнилось шесть месяцев, все четыре продукта в небольших количествах вошли в состав обычного рациона питания. В статье отмечается, что в ходе наблюдения серьезных нежелательных явлений не отмечалось.

Более 80 процентов младенцев наблюдались до трехлетнего возраста, после чего проверялось наличие аллергии на один из продуктов. Аллергия была диагностирована у 44 младенцев: у 32 аллергия на арахис, у 12 аллергия на яйца и у четырех аллергия на молоко. Заболевание было диагностировано у 14 (2,3 процента) из 596 детей в контрольной группе, у 17 (трех процентов) из 574 детей в группе, получавшей кожные средства, у шести (0,9 процента) из 641 ребенка в группе, получавшей аллергены, и у семи (1,2 процента) из 583 младенцев в группе комбинированного вмешательства.

У детей, которые получали потенциальные аллергены с раннего возраста, риск развития аллергических реакций на один из продуктов к трем годам составил в среднем 1,1 процента по сравнению с 2,6 процента среди детей, которые ничего не получали либо получали только увлажняющие средства. Это означает, что 63 ребенка необходимо подвергнуть раннему воздействию аллергенами, чтобы предотвратить пищевую аллергию хотя бы у одного. Наибольшее снижение риска наблюдалось для арахиса, который составил 0,7 процента в группе вмешательства по сравнению с двумя процентами у контроля. Для остальных продуктов заболеваемость аллергией была низкой, поэтому ученые не смогли установить влияние на риск при употреблении других аллергенов.

По словам авторов исследования, результаты подтверждают гипотезу о том, что раннее и регулярное введение аллергенных продуктов, а не более позднее введение или отказ от них, может снизить риск пищевой аллергии.