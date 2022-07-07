Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Раскрыт способ предотвратить пищевую аллергию у детей

The Lancet: употребление арахиса с трехмесячного возраста снижает риск аллергии у детей

Фото: Sandi Benedicta / Unsplash

Ученые Каролинского института в Швеции и Университета Осло в Норвегии раскрыли способ снизить риск пищевой аллергии у детей в возрасте трех лет. Для этого младенцам давали попробовать арахис, молоко, пшеницу и яйца. Результаты научной работы опубликованы в журнале The Lancet.

В исследование было включено 2394 ребенка, которые были случайным образом распределены на четыре группы в зависимости от медицинского воздействия. Одна группа получала небольшие порции арахисового масла, молока, пшеницы или вареных яиц с трехмесячного возраста; вторая получала то же самое вместе с увлажняющими кожу средствами; третья — только средства для кожи, а четвертая служила контролем. Всех родителей призвали следовать национальным рекомендациям по употреблению продуктов питания.

Сначала младенцам давали арахис, через неделю коровье молоко, а затем пшеничную кашу и яйца. Дети пробовали небольшие порции продуктов по крайней мере четыре дня в неделю вместе с обычным питанием, а после того, как им исполнилось шесть месяцев, все четыре продукта в небольших количествах вошли в состав обычного рациона питания. В статье отмечается, что в ходе наблюдения серьезных нежелательных явлений не отмечалось.

Материалы по теме:
Нечем дышать. Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
Нечем дышать.Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
23 июля 2021
Утомленные лихорадкой Какими были самые страшные пандемии в истории человечества
Утомленные лихорадкойКакими были самые страшные пандемии в истории человечества
12 августа 2020

Более 80 процентов младенцев наблюдались до трехлетнего возраста, после чего проверялось наличие аллергии на один из продуктов. Аллергия была диагностирована у 44 младенцев: у 32 аллергия на арахис, у 12 аллергия на яйца и у четырех аллергия на молоко. Заболевание было диагностировано у 14 (2,3 процента) из 596 детей в контрольной группе, у 17 (трех процентов) из 574 детей в группе, получавшей кожные средства, у шести (0,9 процента) из 641 ребенка в группе, получавшей аллергены, и у семи (1,2 процента) из 583 младенцев в группе комбинированного вмешательства.

У детей, которые получали потенциальные аллергены с раннего возраста, риск развития аллергических реакций на один из продуктов к трем годам составил в среднем 1,1 процента по сравнению с 2,6 процента среди детей, которые ничего не получали либо получали только увлажняющие средства. Это означает, что 63 ребенка необходимо подвергнуть раннему воздействию аллергенами, чтобы предотвратить пищевую аллергию хотя бы у одного. Наибольшее снижение риска наблюдалось для арахиса, который составил 0,7 процента в группе вмешательства по сравнению с двумя процентами у контроля. Для остальных продуктов заболеваемость аллергией была низкой, поэтому ученые не смогли установить влияние на риск при употреблении других аллергенов.

По словам авторов исследования, результаты подтверждают гипотезу о том, что раннее и регулярное введение аллергенных продуктов, а не более позднее введение или отказ от них, может снизить риск пищевой аллергии.

Синдром отмены: Россия
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Александр Еникеев
Обсудить
Последние новости
Премьер Британии Джонсон объявил об отставке
Минобороны России впервые показало БМПТ «Терминатор» на Украине
Торопившиеся развестись супруги решили остаться вместе после аварии из-за спешки
Подозрительных россиян начнут выявлять в сети
Минобороны раскрыло планы Metabiota по изучению вируса Эболы на Украине
В отставке Джонсона увидели «индийский след»
Задержанный ФСБ по делу о коррупции военком Крыма попал на видео
Россиян предупредили о риске дарения квартир
Минобороны опубликовало новые данные о работе биолабораторий на Украине
Джонсон пообещал полную поддержку новому премьер-министру
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.