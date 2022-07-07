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Появились подробности обстрела приграничного российского села Украиной

Брянский губернатор заявил, что при обстреле Некислицы повреждена линия электропередачи

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

В результате обстрела приграничного села Некислицы в Брянской области повреждена линия электропередачи. Такие подробности атаки со стороны Украины раскрыл губернатор российского региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

По его словам, бригада специалистов-электриков приступила к восстановлению линии электропередачи после того, как оперативные службы завершили работу на месте обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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Украина обстреляла Некислицы вечером в среду, 6 июля. В результате артиллерийского обстрела никто не пострадал, жилые строения не повреждены.

Брянская область после отмены желтого уровня террористической опасности 7 июня вновь установила подобный режим 23 июня — он действует до 8 июля. Власти российского региона в этот период рекомендовали жителям сохранять спокойствие, быть бдительными и сообщать в правоохранительные органы о подозрительных лицах.

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Анастасия Шейкина
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