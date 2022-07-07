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Эллиота Пейджа предложили на роль Флэша вместо Эзры Миллера

Фанаты Эллиота Пейджа предложили актера на роль Флэша в новых проектах Marvel

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Фанаты Эллиота Пейджа предложили актера на роль супергероя Флэша в новых проектах студии Marvel. Об этом сообщает Screen Rant.

Поклонники артиста считают, что он может исполнить эту роль вместо Эзры Миллера, который за последнее время оказался в центре сразу нескольких скандалов. В соцсетях они поддержали кандидатуру Пейджа и напомнили, что тот уже появлялся в супегеройских проектах, включая «Людей Икс» и сериал «Академия Амбрелла».

Ранее стало известно о том, что Эзре Миллеру запретили приближаться к 12-летнему подростку в связи с неподобающим поведением. Мать мальчика заявила, что 29-летний актер близко общался с ее сыном и приглашал его к себе на ранчо в Вермонт, пообещав купить мальчику лошадей.

В апреле артиста также арестовали за нападение. Он поссорился с женщиной и в ходе потасовки бросил в нее стул.

На фоне скандалов Миллера отстранили от съемок фильмов киностудии Warner Bros. После скандального поведения артиста, которого обвинили в хулиганстве и домогательствах, киностудия Warner Bros совместно с DC приостановила работу над проектами с участием Миллера. Более того, по словам источников, во время съемок фильма «Флэш» (летом 2021 года) Эзра тоже вел себя неадекватно, переживая «частые срывы» и не контролируя себя.

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Марина Погосян
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