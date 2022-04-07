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Warner Bros. приостановила работу со звездой «Флэша» после его ареста

Киностудия Warner Bros. приостановила проекты с участием Эзры Миллера после его ареста

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Звезду картины «Фантастические твари и где они обитают», 29-летнего актера Эзру Миллера отстранили от съемок фильмов киностудии Warner Bros после его ареста, произошедшего в прошлом месяце. Решение было принято еще 30 марта, об этом сообщает Roling Stone.

После скандального поведения артиста, которого обвинили в хулиганстве и домогательствах в одном из караоке-баров на Гавайях, киностудия Warner Bros совместно с DC приостановила работу над проектами с участием Миллера. Более того, по словам источников, во время съемок фильма «Флэш» (летом 2021 года) Эзра тоже вел себя неадекватно, переживая «частые срывы» и не контролируя себя.

О том, когда съемки с участием Миллера планируется возобновить и будет ли компания дальше сотрудничать со звездой, ничего не известно.

Ранее Эзра Миллер выкрикивал оскорбления в одном из гавайских караоке-баров, отобрал у девушки микрофон, а также напал на мужчину, играющего в дартс, что привело к тому, что свидетели вызвали полицейских. Из-под ареста актера отпустили благодаря залогу в размере 500 долларов, однако после освобождения звезда «Фантастических тварей и где они обитают» ворвался в дом к местным жителям и угрожал им.

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Анастасия Астахова
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