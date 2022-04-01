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Звезду «Флэша» Эзру Миллера обвинили в угрозах и ограблении семейной пары

Американского актера Эзру Миллера обвинили в угрозах и ограблении семейной пары на Гавайях

Фото: Hawaii Police Department

Американского актера Эзру Миллера обвинили в угрозах и ограблении семейной пары. Об этом пишет People со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

Известно, что ранее звезда «Фантастических тварей» и «Флэша» устроил скандал в местном баре на Гавайях. Полиция арестовала его за хулиганство и домогательства к посетителям заведения. В итоге Миллера отпустили, так как за него был выплачен залог в размере 500 долларов.

Отмечается, что деньги за артиста внесла пара, которая сдавала ему жилье в аренду. Однако, по заявлению супругов, после освобождения Миллер ворвался в их спальню и начал угрожать мужчине, крикнув: «Я похороню тебя и твою жену».

Чета уже подала в суд на знаменитость. В официальном иске говорится, что актер также украл их личные вещи: кошелек, паспорт, страховой полис, водительские права и банковские карты.

В 2020 году в сети появилось видео, на котором мужчина, похожий на Эзру Миллера, душит фанатку. На записи он спрашивает женщину, размахивающую руками: «О, ты хочешь драться? Ты этого хочешь?» — потом хватает ее за горло и швыряет на землю. В это время мужчина, снимавший произошедшее, пытается образумить артиста.

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Сергей Равин
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