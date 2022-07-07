Джонсон пообещал полную поддержку новому премьер-министру

Экс-премьер Британии Джонсон заявил о поддержке страной Украины после его отставки

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, объявивший о своем решении уйти в отставку, пообещал полную поддержку новому или новой главе правительства. Его слова прозвучали во время обращения к нации, трансляцию вело издание The Telegraph.

«А этому новому лидеру, кем бы он или она ни оказался, я хочу сказать следующее: я окажу вам столько [помощи], сколько смогу», — подчеркнул политик. Джонсон добавил, что в политике не существует незаменимых и эволюция подарит британцам еще одного лидера, «приверженного тому, чтобы провести эту страну через трудные времена».

Решение Джонсона уйти в отставку связано с очередным скандалом, в центре которого он оказался. Из-за пьяных домогательств члена Консервативной партии Криса Пинчера 53 члена правительства подали в отставку и потребовали того же от премьера. Политик объявил о том, что уходит с поста главы правительства 7 июля.