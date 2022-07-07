Спрогнозировано будущее Джонсона после отставки

Daily Mail: Джонсон после отставки с поста премьера может заработать £4,5 млн на мемуарах

После отставки с поста премьер-министра Великобритании Борис Джонсон может заработать порядка 100 миллионов фунтов стерлингов. Таким образом, он сможет посоперничать с Тони Блэром, занимавшим пост с 1997 по 2007 год, за титул самого богатого из ныне живущих бывших премьер-министров Британии. О многомиллионном состоянии, которое Джонсон, возможно, заработает в будущем, пишет Daily Mail со ссылкой на специалиста по связям с общественностью Марк Борковски.

По словам специалиста, британский политик собирается заработать «кучу денег», десятки миллионов фунтов или более. Эксперт по брендингу отметил, если Джонсон, ранее объявивший о своем решении уйти в отставку на фоне череды массовых увольнений членов британского правительства, захочет написать мемуары, они будут пользоваться популярностью. Борковски считает, что люди захотят прочитать о Brexit, вечеринках, проводившихся Джонсоном во время локдауна из-за пандемии COVID-19, и его последних днях на посту премьера на Даунинг-стрит. За мемуары, спрогнозировал эксперт, политик может рассчитывать на не менее 4,5 миллиона фунтов стерлингов авансом. Именно столько получил 75-й премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон за свою книгу в 2018 году.

«Он и [его жена] Кэрри не Дэвид и Виктория Бэкхемы, однако она далеко не глупа — вместе они представляют собой силу, с которой нужно считаться, — и я ожидаю, что он выдоит из этого положения каждую каплю. Помните, что у него большая семья, которую нужно содержать», — подчеркнул он.

Борковски выразил мнение, что Джонсон еще может заработать на выступлениях, участии в телевизионных программах и лекционных турах, которые могут быть популярны в США из-за параллели с американским экс-президентом Дональдом Трампом, который также «пытался ухватиться за осколки власти». Отмечается, что за одно выступление Джонсон может заработать до 100 тысяч фунтов стерлингов, поскольку таков возможный размер ставки, которую взяла бывший британский премьер Тереза ​​Мэй за пятичасовое выступление в мае 2022 года перед Датским обществом адвокатов и юристов в Копенгагене.

В четверг, 7 июля, Джонсон объявил об отставке с поста премьер-министра Великобритании. Он будет выполнять обязанности главы правительства до момента, когда будет выбран новый лидер Консервативной партии. Политик был вынужден сложить с себя полномочия из-за громкого скандала, вызванного пьяными домогательствами своего протеже, заместителя координатора Консервативной партии Криса Пинчера. Британские министры начали массово увольняться, а однопартийцы обратились к Джонсону с требованием покинуть свою должность.