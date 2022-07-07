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Перечислены последствия передачи замороженных российских активов Украине

Политолог Калачев: восстановление Украины за счет активов России приведет к последствиям

Фото: Александр Ермоченко / Reuters

Вопрос передачи замороженных российских активов на восстановление Украины не стоит считать решенным, так как в Европе отношение к такой возможности неоднозначное. Тем не менее если это произойдет, то приведет к определенным последствиям, считает руководитель Политической экспертной группы политолог Константин Калачев. Он перечислил их в разговоре с «Лентой.ру».

«Ответ может быть очень простой: национализация имущества компаний, покидающих Россию. Собственно говоря, у нас же тоже обсуждалась такая возможность, это, наверное, и будет ответом, а любые другие меры, на самом деле, не будут по-настоящему заметными. У нас же иностранные государства свои золотые запасы не хранят», — высказался политолог.

Кроме того, по его словам, передача российских активов на восстановление Украины может привести не только к экономическим, но и к политическим последствиям, например, разрыву отношений со всеми европейскими институтами. «Это тоже вполне реально, но главное все-таки — национализация», — заключил Калачев.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия готовит законодательную базу для передачи замороженных российских активов и активов бизнесменов из России на восстановление Украины. Об этом сообщила ее глава Урсула фон дер Ляйен.

В Кремле выступали категорически против восстановления Украины за счет замороженных золотовалютных резервов России. В частности, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что это было бы абсолютно незаконно.

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Екатерина Смирная
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