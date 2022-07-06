Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

ЕК создаст механизм передачи российских активов на восстановление Украины

Глава ЕК заявила о подготовке к передаче российских активов на восстановление Украины
Урсула фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен. Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Европейская комиссия (ЕК) работает над созданием механизма для передачи замороженных российских активов и активов бизнесменов из РФ на восстановление Украины. Об этом заявила лава ЕК Урсула фон дер Ляйен, передает ТАСС.

«Еврокомиссия считает справедливым и готовит правовую базу, чтобы замороженные российские активы и активы российских олигархов были переданы на нужды восстановления Украины», — сказала она.

Материалы по теме:
Война вслепую. В окрестностях Изюма и Святогорска начались ожесточенные бои. Из городов они переместились в лесную чащу
Война вслепую.В окрестностях Изюма и Святогорска начались ожесточенные бои. Из городов они переместились в лесную чащу
16 июня 2022
«Люди приезжают напуганные» Допросы на границе, общие комнаты и неопределенность. Что ждет украинских беженцев в России?
«Люди приезжают напуганные»Допросы на границе, общие комнаты и неопределенность. Что ждет украинских беженцев в России?
30 июня 2022

Фон дер Ляйен рассказала, что страны Европейского союза не будут дожидаться завершения конфликта и ЕС совместно со странами G7 проведет экспертную конференцию по подготовке кампании по восстановлению Украины. «Восстановление потребует колоссальных усилий. Мы никогда не проводили операций такого масштаба, поэтому нам потребуется собрать самые блестящие умы для ее подготовки», — отметила она.

На фоне происходящего на Украине ряд западных стран заблокировал активы России, а некоторые из них решились на более радикальные меры. Так, власти Великобритании рассматривают возможность конфискации замороженных российских активов для последующей передачи их Киеву. Британия действует по примеру Канады, где был поддержан законопроект, позволяющий правительству конфисковывать замороженные активы россиян, находящихся под санкциями, и распоряжаться ими.

По данным Еврокомиссара по вопросам юстиции Дидье Рейндерса, на конец мая Европейский союз временно заблокировал около 23 миллиардов евро (1,34 триллиона рублей), принадлежащих Центробанку России. В конце апреля глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что общий объем замороженных западными странами резервов ЦБ составил около 300 миллиардов долларов (16,7 триллиона рублей).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анжелика Бережная
Обсудить
Последние новости
В Госдуме сочли выгодным для Литвы строительство новой трассы в Калининград
В Херсоне задержали организаторов покушения на местного главу УСИН
Собянин объявил о начале работы над «электромосквичом»
Россиянка отдохнула в Греции и рассказала о криках «fuck Russians!» вслед
Перечислены меры борьбы с эмбарго на российское золото
Россиянам разрешили скрывать данные для защиты от санкций
Стилистка раскрыла удешевляющие женский образ цвета
Врач назвал неожиданное полезное свойство макарон
Проректора Российской таможенной академии обвинили в торговле наркотиками
Зеленского обвинили в решении устроить террор в Донбассе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.