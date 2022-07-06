ЕК создаст механизм передачи российских активов на восстановление Украины

Глава ЕК заявила о подготовке к передаче российских активов на восстановление Украины

Европейская комиссия (ЕК) работает над созданием механизма для передачи замороженных российских активов и активов бизнесменов из РФ на восстановление Украины. Об этом заявила лава ЕК Урсула фон дер Ляйен, передает ТАСС.

«Еврокомиссия считает справедливым и готовит правовую базу, чтобы замороженные российские активы и активы российских олигархов были переданы на нужды восстановления Украины», — сказала она.

Фон дер Ляйен рассказала, что страны Европейского союза не будут дожидаться завершения конфликта и ЕС совместно со странами G7 проведет экспертную конференцию по подготовке кампании по восстановлению Украины. «Восстановление потребует колоссальных усилий. Мы никогда не проводили операций такого масштаба, поэтому нам потребуется собрать самые блестящие умы для ее подготовки», — отметила она.

На фоне происходящего на Украине ряд западных стран заблокировал активы России, а некоторые из них решились на более радикальные меры. Так, власти Великобритании рассматривают возможность конфискации замороженных российских активов для последующей передачи их Киеву. Британия действует по примеру Канады, где был поддержан законопроект, позволяющий правительству конфисковывать замороженные активы россиян, находящихся под санкциями, и распоряжаться ими.

По данным Еврокомиссара по вопросам юстиции Дидье Рейндерса, на конец мая Европейский союз временно заблокировал около 23 миллиардов евро (1,34 триллиона рублей), принадлежащих Центробанку России. В конце апреля глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что общий объем замороженных западными странами резервов ЦБ составил около 300 миллиардов долларов (16,7 триллиона рублей).