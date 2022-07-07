Бывшую главу Британии Терезу Мэй назвали кандидатом на пост врио премьера страны

Daily Mail: экс-глава Британии Мэй исполнит обязанности премьера после ухода Джонсона

Бывавшая премьер-министр Великобритании Тереза Мэй исполнит обязанности премьера после ухода с поста нынешнего главы правительства Бориса Джонсона. Возможного кандидата на пост врио премьера назвала газета Daily Mail.

Высокопоставленный источник в Консервативной партии сообщил изданию, что положение Мэй как действующего члена парламента с опытом работы в качестве премьер-министра делает ее более квалифицированной, чем любой член нынешнего кабинета министров.

«Она знает свое дело и все вопросы безопасности, она партийная женщина до мозга костей, она определенно не заинтересована в том, чтобы выдвинуть свою кандидатуру самостоятельно, и она будет заслуживать доверия», — сказал источник.

Джонсон оказался в центре очередного скандала из-за пьяных домогательств своего протеже Криса Пинчера. Британские министры начали массово увольняться, а самого Джонсона призывают также сложить полномочия однопартийцы. По данным ряда британских СМИ, политик действительно уйдет в отставку уже сегодня, 7 июля.