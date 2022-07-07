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Челябинские кондитеры создали пряник к фестивалю в заповеднике «Аркаим»

Челябинские кондитеры создали пряник в виде древнего городища Аркаим

Фото: Юрий Макуров / пресс-служба заповедника «АРКАИМ»

В Челябинской области специально к проведению XV областного фольклорно-этнографического фестиваля евразийских народов изготовили фирменный пряник. Об этом сообщает «Первое областное».

Пряник изготовили на челябинской фабрике «Южуралкондитер». Он выполнен в виде древнего памятника в масштабе 1:000. В составе — мед, корица, мускатный орех, кардамон, яблочное пюре и прослойка из джема черной смородины.

Пробная партия из 100 пряников отправится на фестиваль прямиком с фабрики.

Фестиваль будет проходить до 10 июля. В мероприятии, посвященном 35-летию открытия поселения Аркаим, примут участие более 350 коллективов из Москвы, Санкт-Петербурга, Костромы, Тюмени, Башкирии, Кургана, Челябинской и Свердловской областей. Участники работают в жанре театра Петрушки, ряженья, вертепных представлений и народной драмы.

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Сергей Истомин
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