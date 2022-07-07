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В Совфеде раскрыли ошибку Зеленского и Шольца в вопросе гарантий безопасности

Пушков заявил, что Запад спровоцировал конфликт на Украине, проигнорировав требования РФ

Фото: Ukrainian Presidency / Getty Images

Отказ западных стран ответить на требования России по безопасности привел к нынешнему конфликту на Украине. Такую ошибку украинского лидера Владимира Зеленского и канцлера ФРГ Олафа Шольца раскрыл сенатор Совета Федерации Алексей Пушков в Telegram.

По его словам, Украине в ближайшее время не стоит рассчитывать на гарантии безопасности, которые обещал предоставить Шольц.

«Но главное — не гарантии безопасности для Украины, а гарантии безопасности для России со стороны Запада. Отказ дать такие гарантии и привел к нынешнему столкновению», — заключил сенатор.

3 июля немецкий лидер сообщил, что Берлин обсуждает с союзниками вопрос о предоставлении Киеву гарантий безопасности. Канцлер ФРГ добавил, что дипломатическая подготовка по этому вопросу ведется ко дню, когда завершится спецоперация на Украине.

Позже он уточнил, что гарантии безопасности для Украины не могут быть аналогичны статье 5 Североатлантического договора о коллективной обороне НАТО.

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Сергей Истомин
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