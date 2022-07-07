Россиянам предрекли рост заболеваемости коронавирусом

Иммунолог Крючков предрек рост заболеваемости коронавирусом в России в сентябре и октябре

В сентябре и октябре в России ожидается рост заболеваемости коронавирусом, предрек иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. Его слова приводит KP.RU.

Он пояснил, что сейчас в среднем в России госпитализируют 30-35 процентов заболевших COVID-19. При этом, по его словам, россияне не идут вакцинироваться.

«Хорошо, если не появится коронавирус-мутант, потомок линии дельта, который вытеснит варианты омикрона и будет и суперзаразным, и патогенным одновременно», — отметил специалист.

При этом иммунолог предупредил, что вернуть ограничительные меры, которые на территории страны отменил Роспотребнадзор, будет довольно сложно. Также он напомнил о важности вакцинации и ревакцинации.

6 июля глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что число заражений коронавирусом в мире резко возросло. Он уточнил, что за последние две недели заболеваемость COVID-19 выросла почти на 30 процентов.

За прошедшие сутки в России выявили 3359 случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число заболевших с начала пандемии достигло 18 451 810.