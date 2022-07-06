Глава ВОЗ Гебрейесус: за последние две недели заболеваемость COVID-19 выросла почти на 30%

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что число заражений коронавирусом в мире резко возросло. Трансляция брифинга шла на YouTube.

По его словам, за последние две недели заболеваемость COVID-19 выросла почти на 30 процентов. Он отметил, что это связано с распространением существующих подвидов омикрон-штамма коронавирусной инфекции. При этом выявляются и новые подвиды этого варианта.

«В Европе и Америке большинство случаев приходится на подварианты [омикрон-штамма] BA.4 и BA.5», — сказал он. Глава ВОЗ добавил, что в Индии был выявлен еще один подвид омикрона —BA.2.75. В настоящее время за ним ведется наблюдение.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович допустила подъем заболеваемости COVID-19 в 2022 году. При этом Вуйнович отметила, что спрогнозировать, когда он произойдет, очень тяжело. Представитель ВОЗ также не исключила возможность более сильного проявления эпидемии гриппа.