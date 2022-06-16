В ВОЗ оценили возможность подъема заболеваемости COVID-19

Представитель ВОЗ в России Вуйнович: подъем заболеваемости COVID-19 в 2022 году возможен

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович допустила подъем заболеваемости COVID-19 в 2022 году. Об этом сообщают «Известия».

«Учитывая, что большое число людей не встретилось с вирусом ни вакцинальным, ни естественным путем, определенный подъем заболеваемости ожидать можно», — сказала она. При этом Вуйнович отметила, что спрогнозировать, когда он произойдет, очень тяжело.

Представитель ВОЗ также не исключила возможность более сильного проявления эпидемии гриппа. По ее словам, когда вводились локдауны и другие коронавирусные ограничения, люди меньше встречались с инфекциями и «другие респираторные вирусы были подавлены». Она отметила, что в настоящее необходимо следить за обоими вирусами и защищать уязвимые группы населения, к которым относятся люди с пониженным иммунитетом и старше 60 лет, а также дети и беременные женщины.

Вуйнович подчеркнула, что накопленный опыт, лекарственные препараты и вакцины в будущем помогут бороться с этой пандемией. При этом мир увидел слабые места национальных систем здравоохранения. «Наш ответ возможным эпидемиям или инфекционным заболеваниям — а история нам показывает, что они никуда не деваются— будет более быстрым. Надеюсь, это поможет нам сохранить жизни, экономику», — добавила она.

Ранее Вуйнович сообщила, что процесс по признанию вакцины от COVID-19 «Спутник V» не останавливался, Всемирная организация здравоохранения продолжает переговоры с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). По ее словам, в настоящее время идут переговоры между РФПИ, всеми инспекционными площадками и департаментом ВОЗ, есть договор о графике инспекций. «Мы ждем от российской стороны предложений. Но процесс не остановился», — заявила Вуйнович.

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