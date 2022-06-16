В ВОЗ рассказали о ходе переговоров по признанию «Спутника V»

Представитель ВОЗ в России Вуйнович: процесс по признанию «Спутника V» не останавливался

Процесс по признанию вакцины от COVID-19 «Спутник V» не останавливался, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) продолжает переговоры с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). Об этом сообщила в интервью «Известиям» представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович.

По ее словам, в настоящее время идут переговоры между РФПИ, всеми инспекционными площадками и департаментом ВОЗ, есть договор о графике инспекций. «Мы ждем от российской стороны предложений. Но процесс не остановился», — заявила Вуйнович.

Она напомнила, что к концу октября 2021 года РФПИ подписал все необходимые юридические документы для полного проведения процесса признания вакцины через систему EUL (Emergency Use Listing Procedure), в конце ноября и в декабре 2021 гола прошли встречи между ВОЗ и экспертами РФПИ. «Инспекция была запланирована на первую неделю марта, но, к сожалению, из-за остановки полетов это окно ушло», — добавила Вуйнович.

В начале апреля глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что вопрос об инспекции представителей организации в Россию по вакцине против коронавируса «Спутник V» поставлен на паузу. 31 марта специальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович говорила, что консультации с российской стороной по вопросу признания вакцины от коронавируса «Спутник V» продолжаются, стороны находятся в прямом контакт и все детали по процессу регистрации вакцины будут предоставлены позже.