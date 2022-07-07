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В Госдуме предсказали кратный рост мировых цен на нефть и газ

Глава думского комитета Завальный предсказал кратный рост мировых цен на нефть и газ

Фото: Павел Завальный / РИА Новости

Глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный предсказал кратный рост мировых цен на нефть и газ. По его мнению, нефть может достигнуть отметки в 200 долларов за баррель, а газ — в 4000-5000 долларов за тысячу кубометров, пишет ТАСС.

«Мы, я просто уверен, еще увидим совсем другие цены — и нефть за 200 долларов (за баррель — прим. «Ленты.ру»), и газ за 4000-5000 долларов за тысячу кубов и так далее. Те решения, которые принимаются, еще до сих пор идет ситуация на обострение», — сказал Завальный. Он добавил, что рост цен на энергоресурсы начался еще до спецоперации на Украине из-за ускорения перехода к зеленой энергетике и недоинвестирования нефтегазовой отрасли, целью которых был отказ от российского газа.

7 июля биржевые цены на газ в Европе впервые с марта превысили 1900 долларов за тысячу кубометров. Причиной скачка цен стало сокращение поставок из России — в июне «Газпром» снизил транзит по «Северному потоку» на 60 процентов, сославшись на технические проблемы, а с 11 по 21 июля планирует полностью остановить газопровод из-за планового техобслуживания.

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Ранее Завальный заявил, что Россия в 2022 году станет добывать и экспортировать меньше угля на фоне санкционных ограничений ЕС. Тем не менее рост цен на уголь компенсирует потерю выручки российских компаний, считает депутат.

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Софья Ермакова
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