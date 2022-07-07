Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Россия станет добывать и экспортировать меньше угля из-за санкций

Глава комитета Госдумы Завальный анонсировал снижение добычи и экспорта угля

Фото: Данил Айкин / РИА Новости

Россия в 2022 году станет добывать и экспортировать меньше угля на фоне санкционных ограничений ЕС, анонсировал глава комитета по энергетике Госдумы Павел Завальный. Его словам передает ТАСС.
«Мы понимаем, что снижение объема экспорта в Европу, за счет санкционных ограничений, мы не сможем компенсировать за счет стран АТР (Азиатско-Тихоокеанский региона — прим. «Ленты.ру»), хотя максимально пытаемся это сделать, максимально используем наши порты. В связи с этим мы ожидаем снижения объема добычи и экспорта, но что касается выручки, то ограничения приводят к росту цен. Если раньше он стоил 80-150 долларов (за тонну — прим. «Ленты.ру»), то сегодня цена достигает 400 долларов», — подчеркнул Завальный.

В связи с этим в Госдуме ожидают компенсации выручки компаний. По словам депутата, уголь сейчас востребован на мировом рынке, и России следует использовать мощности добычи для переориентации экспорта туда, где есть спрос, в частности, в страны АТР.

Материалы по теме:
Оказался вдруг. Россия видит в Китае союзника в борьбе с Западом. Но готов ли Пекин помочь обойти санкции?
Оказался вдруг.Россия видит в Китае союзника в борьбе с Западом. Но готов ли Пекин помочь обойти санкции?
23 июня 2022
На Западе объявили о дефолте по госдолгу России. Почему российский Минфин его отрицает?
На Западе объявили о дефолте по госдолгу России.Почему российский Минфин его отрицает?
27 июня 2022

США запретили импорт российского угля и других энергоносителей в марте. Эмбарго ЕС на уголь из России вступит в силу с августа 2022 года, следует из пятого пакета санкций против страны. Импорт угля в Европу на данный момент достигает восьми миллиардов евро в год. Уголь станет первым видом энергоресурсов, импорт которого в ЕС полностью запретят.

Ударная волна
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Софья Ермакова
Обсудить
Последние новости
Медведев отреагировал на отставку Джонсона фразой «первый пошел»
Двое россиян попытались спасти лебедей из рыболовных сетей и погибли
Партия Джонсона потребовала его немедленной отставки
Почта России предъявила посольству Великобритании ультиматум
Контрразведка пришла с обысками к военкому Крыма
Более трети россиян сочло креатив драйвером развития экономики регионов
Матвиенко назвала условие применения Россией ядерного оружия
В России начали бороться с нехваткой бытовой техники пылесосами из Узбекистана
В Совфеде предрекли европейским лидерам судьбу Джонсона
Незнакомец незаконно въехал в квартиру мужчины и отказался покидать ее
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.