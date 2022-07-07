Оценено влияние отставки Джонсона на новые антироссийские санкции

Политолог Ананьева: новое правительство Британии сохранит враждебность к России

Новое правительство Британии, которое будет сформировано после отставки премьер-министра Джонсона из-за политического кризиса, в любом случае сохранит враждебность к России и продолжит курс на введение антироссийских санкций. Влияние решения Джонсона на российско-британские отношения в беседе с «Лентой.ру» оценила руководитель Центра британских исследований Института Европы Российской академии наук (РАН) Елена Ананьева.

«Может быть будет пауза [в продолжении политического курса на публичную конфронтацию с Россией], может быть не будет паузы. Пока никто ничего не знает. Но в любом случае антироссийская направленность правительства сохранится», — резюмировала политолог.

Джонсон покинул свой пост 7 июля. Такое решение он принял на волне отставок ряда членов британского кабинета министров.

«Причина, по которой я так упорно боролся последние несколько дней, чтобы продолжить выполнять свои обязанности, заключается не только в моем желании, но и в том, что я чувствовал свой долг, свою ответственность перед народом», — сказал Джонсон, добавив, что ему грустно отказываться от «лучшей работы в мире».