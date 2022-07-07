Создана способная хранить тепло месяцами батарея из песка

BBC: в Финляндии создали батарею из песка, способную хранить энергию месяцами

Специалисты из Финляндии использовали песок для хранения энергии вместо стандартных аккумуляторов. Об этом сообщает BBC.

Новый способ хранения энергии предложили инженеры из местных компаний Polar Night Energy и Vatajankoski. Технология Polar предусматривает перенаправление и накапливание электричества, полученного от возобновляемых источников энергии, в батарею из песка. Затем с помощью этой энергии можно нагревать воду и доставлять ее до потребителей.

Специалисты построили бункер, в который погрузили около ста тонн песка. Далее с помощью резистивного нагрева можно сгенерировать горячий воздух, который нагреет песок. Уточняется, что этот крайней дешевый и доступный материал способен несколько месяцев сохранять тепло от 500 до 600 градусов по Цельсию. Затем с помощью созданного аккумулятора можно нагреть воду и пустить ее по трубам в жилые дома.

По словам ученых, с помощью инновационных батарей можно обеспечивать горячей водой целый город. Однако специалистам придется выяснить, возможно ли масштабировать данную технологию.

В начале июля команда ученых из Калифорнийского университета в Сан-Диего рассказала о разработке термостойких литий-ионных батарей. По их словам, аккумуляторы полноценно работают при низких и высоких температурах.