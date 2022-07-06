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Разработаны термостойкие литий-ионные батареи

В Калифорнийском университете создали термостойкие литий-ионные батареи

Фото: University of California, San Diego / Journal Proceedings of the National Academy of Sciences

Команда ученых из Калифорнийского университета в Сан-Диего разработала термостойкие литий-ионные батареи, которые полноценно работают при низких и высоких температурах. Результаты работы описаны в Proceedings of the National Academy of Sciences.

Для этого специалисты создали специальный термостойкий электролит, обеспечивающее циркуляцию электрического тока в аккумуляторе. Он состоит из дибутилового эфира, смешанного с солью лития. Такие компоненты обеспечивают легкое высвобождение ионов лития в работе аккумулятора, что приводит к эффективной работе батарей при минусовых температурах. Этот эффект достигается за счет слабой связи дибутилового эфира с молекулами иона лития. Стойкость к высоким температурам обеспечивается благодаря свойству дибутилового эфира долго оставаться жидким – его температура кипения составляет 141 градус Цельсия. Во время экспериментов аккумуляторы смогли сохранить 87,5 процента своих свойств при температуре минус 40 градусов Цельсия и 115,9 процента при 50 градусов Цельсия.

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В случае внедрения технологии в производство электромобилей, это позволит передвигаться машинам в холодном климате дольше на одном заряде, а также снизит необходимость в дорогих системах охлаждения, необходимых в жарких странах.

В дальнейших исследованиях ученые хотят расширить химический состав батареи, чтобы он мог работать еще при более высоких температурах и продлить их срок эксплуатации.

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Елена Апазиди
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