Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Россия созовет заседание Совбеза ООН по Украине

Зампостпреда РФ в ООН Полянский: Россия созывает СБ ООН о неонацизме на Украине 11 июля

Фото: Mike Segar / Reuters

Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что страна проведет заседание Совета Безопасности ООН по «формуле Арриа». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Полянский заявил, что Россия созовет заседание Совбеза ООН 11 июля. По его словам, встреча будет посвящена событиям на Украине.

«В понедельник, 11 июля, в 15.00 [22.00 по Москве] мы проводим очередное неформальное заседание СБ ООН по "формуле Арриа", посвященное нацизму и фашизму на Украине. Это наш ответ тем западным коллегам, которые подвергают сомнению одну из целей нашей СВО на Украине — денацификацию и утверждают, что мы преувеличиваем масштаб проблемы», — сообщил зампостпреда России в ООН.

Полянский добавил, что докладчики, представляющие Россию, дадут исторический обзор украинского нацизма, а также его актуальное состояние. Кроме того, они покажут фотографии и видеоматериалы. При этом Полянский не назвал имена докладчиков, отметив, что пока не станет этого делать.

Ранее Полянский оценил вероятность исключения России из Совбеза ООН. По его словам, это возможно только при роспуске организации и ее создании заново.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Путин ответил на призыв победить Россию на поле боя фразой «пусть попробуют»
Госдеп призвал Грузию брать пример с Финляндии и Швеции
Шольц ответил на призыв гражданина Германии «говорить с русскими»
Перешедший в «Зенит» легионер назвал клуб грандом российского и мирового футбола
В США призвали объявить Байдену импичмент
В США высказались о возможности поставок Киеву танков
В Госдепе обещали усилить санкции против России
Восстановление основных объектов Мариуполя запланировали завершить к сентябрю
Путин поддержал идею об увековечивании памяти Жириновского
Немцы раскритиковали политику Шольца после его слов о России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.