Россия созовет заседание Совбеза ООН по Украине

Зампостпреда РФ в ООН Полянский: Россия созывает СБ ООН о неонацизме на Украине 11 июля

Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что страна проведет заседание Совета Безопасности ООН по «формуле Арриа». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Полянский заявил, что Россия созовет заседание Совбеза ООН 11 июля. По его словам, встреча будет посвящена событиям на Украине.

«В понедельник, 11 июля, в 15.00 [22.00 по Москве] мы проводим очередное неформальное заседание СБ ООН по "формуле Арриа", посвященное нацизму и фашизму на Украине. Это наш ответ тем западным коллегам, которые подвергают сомнению одну из целей нашей СВО на Украине — денацификацию и утверждают, что мы преувеличиваем масштаб проблемы», — сообщил зампостпреда России в ООН.

Полянский добавил, что докладчики, представляющие Россию, дадут исторический обзор украинского нацизма, а также его актуальное состояние. Кроме того, они покажут фотографии и видеоматериалы. При этом Полянский не назвал имена докладчиков, отметив, что пока не станет этого делать.

Ранее Полянский оценил вероятность исключения России из Совбеза ООН. По его словам, это возможно только при роспуске организации и ее создании заново.