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Спорт

Татьяна Тарасова выступила против продажи пива на российских стадионах

Татьяна Тарасова заявила, что продажа пива на российских стадионах приведет к дракам

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова выступила против продажи пива на российских стадионах. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Нет! И еще раз нет! Никакого пива! Русскому человеку нельзя пить пиво на стадионах, потому что потом будет водка!» — заявила она. Тарасова посчитала, что это приведет к дракам. Тренер призвала зрителей наслаждаться действием на спортивных аренах.

11 мая правительство Москвы в качестве эксперимента разрешило до 31 декабря продажу алкоголя крепостью до 16,5 процента при оказании услуг общественного питания в спортивных сооружениях. Разрешение будет действовать при наличии соответствующей лицензии.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действовал на территории России с 1 января 2005 года. Во время Кубка конфедераций-2017, чемпионата мира-2018 и Евро-2020 пиво вернулось на стадионы в качестве исключения.

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