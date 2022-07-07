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Военнослужащим в Канаде разрешили красить волосы и делать тату на лице

Военнослужащие в Канаде смогут делать тату на лице, а также отращивать и красить волосы

Фото: Blair Gable / Reuters

Военнослужащие в Канаде смогут делать татуировки на лице, а также отращивать и красить волосы. Об этом сообщается на сайте правительства страны.

Новые правила вступят в силу в сентябре 2022 года. В заявлении правительства говорится, что правилам, которые касаются облика канадских военнослужащих, уже около 50 лет. Власти решили, что их следует пересмотреть, поскольку внешний вид военных «не успевает за канадским обществом, которому они служат».

Целью введения изменения в правила правительство назвало желание сделать армию более гендерно-нейтральной.

Так, военнослужащие больше не обязаны бриться наголо и смогут отращивать волосы. При этом им придется закалывать их, если длина волос ниже плеч. Также разрешается красить волосы, отращивать бороду, усы и эспаньолки любой длины при условии надлежащего ухода.

Татуировки на лице не должны быть дискриминационными или связаны с преступной деятельностью. Кроме того, из правил убрали пункт о запрете жевать жвачку, класть руки в карманы, сутулиться, есть на улице, курить и ходить рука об руку.

В 2021 году сообщалось, что управление полиции британского метро создаст гендерно-нейтральную униформу для своих сотрудников, чтобы избежать дискриминации. Утверждается, что варианты формы, разработанные для мужчин и женщин, могли нарушить закон о равенстве 2010 года, так как они не предусматривали отдельные комплекты одежды для небинарных и гендер-флюидных офицеров.

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Марина Совина
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Военнослужащим в Канаде разрешили красить волосы и делать тату на лице
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