Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Оскандалившуюся главу МИД Британии Трасс назвали кандидатом на пост премьера

The Time назвал оскандалившуюся главу МИД Британии Трасс кандидатом на пост премьера

Фото: Chris Emil Janssen / Globallookpress.com

Главу МИД Великобритании Лиз Трасс, с чьим именем связаны сразу несколько скандалов, назвали возможной претенденткой на пост премьер-министра страны после отставки Бориса Джонсона. С таким предположением выступили издания The Independent, The Time и Axios.

Помимо оскандалившейся Трасс, ряд заявлений которой вызывали серьезное недовольство в том числе в Москве — например, она отказывалась признавать суверенитет России над Воронежской и Ростовской областями, — претендентом на пост премьера считают главу Минфина Риши Сунака, ранее подавшего в отставку из-за скандала вокруг Джонсона. Занять его место также могут министр торговли Пенни Мордонт, министр обороны Бен Уоллес и новый канцлер Казначейства Надхим Захави.

Джонсон оказался в центре очередного скандала из-за пьяных домогательств своего протеже Криса Пинчера. Британские министры начали массово увольняться, а самого Джонсона призывают также сложить полномочия однопартийцы. По данным ряда британских СМИ, политик действительно уйдет в отставку уже сегодня.

Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Названы возможные преемники Джонсона на посту премьера Британии
В России будут строить многоэтажки из дерева
Адвокат Саакашвили сравнил состояние политика с покойником
Эндокринолог назвала главные ошибки при похудении
Попытавшегося схитрить на ЕГЭ школьника оштрафовали на 3 тысячи рублей
Кремль ответил на вопрос о начале военных действий со стороны Польши
Названы вновь вернувшиеся в моду провокационные тренды 2000-х годов
Россиянам назвали подешевевший в два раза продукт
Россиянам раскрыли пользу популярного советского тренажера
Глюкоза раскрыла секрет своей красоты
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.