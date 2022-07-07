Оскандалившуюся главу МИД Британии Трасс назвали кандидатом на пост премьера
Главу МИД Великобритании Лиз Трасс, с чьим именем связаны сразу несколько скандалов, назвали возможной претенденткой на пост премьер-министра страны после отставки Бориса Джонсона. С таким предположением выступили издания The Independent, The Time и Axios.
Помимо оскандалившейся Трасс, ряд заявлений которой вызывали серьезное недовольство в том числе в Москве — например, она отказывалась признавать суверенитет России над Воронежской и Ростовской областями, — претендентом на пост премьера считают главу Минфина Риши Сунака, ранее подавшего в отставку из-за скандала вокруг Джонсона. Занять его место также могут министр торговли Пенни Мордонт, министр обороны Бен Уоллес и новый канцлер Казначейства Надхим Захави.
Джонсон оказался в центре очередного скандала из-за пьяных домогательств своего протеже Криса Пинчера. Британские министры начали массово увольняться, а самого Джонсона призывают также сложить полномочия однопартийцы. По данным ряда британских СМИ, политик действительно уйдет в отставку уже сегодня.