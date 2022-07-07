Еще один британский министр подал в отставку

Министр Великобритании по делам Уэльса Харт подал в отставку

Британский министр по делам Уэльса Саймон Харт подал в отставку на фоне политического кризиса в правительстве премьера Бориса Джонсона. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пост Харта в Twitter.

«Я никогда не был ярым сторонником идеи о том, что перемен лучше всего добиваться с помощью отставок министров. Представляется, что других вариантов, кроме как отказаться от моего поста министра по делам Уэльса, больше не осталось», — посетовал он.

Харт стал третьим министром после глав Минфина и Минздрава Риши Сунака и Саджида Джавида, добровольно покинувшим кабмин Джонсона за последние сутки. Всего 6 июля сразу 35 сотрудников правительства Британии сложили с себя полномочия из-за скандала с Джонсоном и пьяных домогательств его протеже, бывшего замглавы МИД Кристофера Пинчера.

Джонсон также сам отправил в отставку министра жилищного строительства, регионального развития и местного самоуправления Майкла Гоува, который ранее призывал его уйти в отставку. В то же время британский премьер заявил, что не покинет пост главы правительства Соединенного Королевства, несмотря на призывы членов кабмина.