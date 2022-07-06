Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Джонсон уволил призывавшего его уйти в отставку министра

ВВС: Премьер Британии Джонсон уволил министра ЖКХ Гоува, призывавшего его уйти в отставку

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уволил министра по вопросам ЖКХ Майкла Гоува, который ранее призывал его уйти в отставку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ВВС News.

В среду, 6 июля, сразу 35 сотрудников британского правительства ушли в отставку менее чем за сутки из-за скандала с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном и пьяных домогательств его протеже Криса Пинчера, бывшего замглавы МИД.

Сам премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что не покинет пост главы правительства Соединенного Королевства, несмотря на призывы членов кабмина.

Ударная волна
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Совфеде ответили на призыв ФРГ запустить «Северный поток-2»
Дело блогера Хованского поступило в суд
Россиянку задержали за продажу своего новорожденного ребенка
Американская оборонная компания построит новый ракетный завод
Зеленского призвали «перестать играть в политику»
Минфин США расширил черный список по Ирану
Посол России допустил новое голосование по вотуму доверия Джонсону
Перечислены города Подмосковья с самыми дорогими новостройками
Байдену посоветовали пройти экспресс-курс по рыночной экономике
Фигурант дела о злоупотреблении полномочиями в МВД отказался признать вину
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.