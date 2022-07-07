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Момент смертельного ДТП у стен Кремля сняли на видео

В сети появились кадры момента смертельного ДТП на Большом Каменном мосту в Москве

В сети появились кадры с камер видеонаблюдений, которые зафиксировали момент смертельной аварии на Большом Каменном мосту в центре Москвы. Их публикует столичный Дептранс в Telegram-канале.

На кадрах видно, как автомобиль у стен Кремля вылетает на встречную полосу, где сталкивается с другой машиной — последняя пытается уйти от аварии и поворачивает правее, но ДТП предотвратить не удается. После столкновения выехавший на встречную полосу автомобиль разворачивает, из него начинает идти дым.

Авария в центре Москвы произошла в районе четырех утра в четверг, 7 июля. Погибли два человека, еще один пострадал. По предварительным данным, водитель выехавшего на встречную полосу автомобиля был пьян.

Ранее в Москве на Зубовском бульваре Mercedes на полной скорости влетел в жилое здание, после чего загорелся. Погибли два человека, пострадали шестеро.

Ударная волна
Анастасия Шейкина
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