Володин отреагировал на отставку Джонсона фразой «клоун уходит»

Спикер Госдумы Володин назвал Джонсона клоуном и покровителем Зеленского

Клоун, близкий друг и покровитель президента Украины Владимира Зеленского уходит. Так на отставку британского премьер-министра Бориса Джонсона отреагировал спикер Государственной Думы Вячеслав Володин в Telegram.

По словам парламентария, сохраниться, несмотря на все потуги и усилия, у Джонсона не получилось.

Как отметил Володин, премьер-министр Великобритании является одним из главных идеологов «войны против России до последнего украинца».

7 июля британский премьер Борис Джонсон покинул свой пост. Он принял такое решение из-за политического кризиса и волны отставок членов правительства страны. «Причина, по которой я так упорно боролся последние несколько дней, чтобы продолжить выполнять свои обязанности, заключается не только в моем желании, но и в том, что я чувствовал свой долг, свою ответственность перед народом», — уточнил политик.

В этот же день Джонсон встретился с королевой Великобритании Елизаветой II и обсудил с ней свою отставку. Отмечается, что премьер заявил ей, будто сохранение должности — это любезность с его стороны.