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Российские истребители в воздушном бою сбили украинские самолеты МиГ-29 и Су-25

Минобороны России заявило, что истребители Су-35С сбили украинские самолеты МиГ-29 и Су-25

Фото: РИА Новости

Российские истребители Су-35С в воздушном бою сбили украинский самолет МиГ-29 в районе Николаева и Су-25 возле Адамовки в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в четверг, 7 июля, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он добавил, что российская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки также поразили живую силу и военную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 142 районах. Кроме того, средствами противовоздушной обороны (ПВО) были сбиты 17 украинских беспилотников в Николаевской, Харьковской и Херсонской областях.

По данным Минобороны, всего с начала спецоперации российские войска уничтожили 4064 единицы военной автомобильной спецтехники, 3102 орудия полевой артиллерии и миномета, 724 боевых машин реактивной системы залпового огня (РСЗО), 3935 бронемашин, 353 зенитных ракетных комплекса (ЗРК), 1479 беспилотников, 234 самолета и 137 вертолетов ВСУ.

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Ранее ведомство рассказало о воздушном бое российского истребителя Су-35 против украинского Су-25 и двух вертолетов Ми-24. Авиация противника была сбита в Николаевской области.

2 июля Минобороны показало видео с боевым вылетом российского штурмовика Су-25. На кадрах видно совершаемые летчиком маневры, а также атаку по военным объектам и технике подразделений ВСУ.

Ударная волна


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Константин Лысяков
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