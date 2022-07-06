Минобороны рассказало о воздушном бое российского Су-35 против украинского Су-25

Российский Су-35 в ходе воздушного боя уничтожил украинский Су-25 и два вертолета

Российский истребитель Су-35 в ходе воздушного боя уничтожил украинский Су-25 и два вертолета Ми-24. Об этом журналистам рассказали в Минобороны России.

«Российским истребителем Су-35 в ходе одного воздушного боя в районе населенных пунктов Николаевка и Снегиревка Николаевской области сбиты два вертолета Ми-24 и один самолет Су-25 воздушных сил Украины», — объяснили в ведомстве.

Кроме того, системы противовоздушной обороны сбили украинский вертолет Ми-8 в районе населенного пункта Первомайское.

Ранее начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев заявил о подготовке Вооруженными силами Украины провокации с хлором в Николаевке Донецкой народной республике (ДНР).

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и Луганской народной республики (ЛНР).