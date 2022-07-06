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Минобороны рассказало о воздушном бое российского Су-35 против украинского Су-25

Российский Су-35 в ходе воздушного боя уничтожил украинский Су-25 и два вертолета

Фото: РИА Новости

Российский истребитель Су-35 в ходе воздушного боя уничтожил украинский Су-25 и два вертолета Ми-24. Об этом журналистам рассказали в Минобороны России.

«Российским истребителем Су-35 в ходе одного воздушного боя в районе населенных пунктов Николаевка и Снегиревка Николаевской области сбиты два вертолета Ми-24 и один самолет Су-25 воздушных сил Украины», — объяснили в ведомстве.

Кроме того, системы противовоздушной обороны сбили украинский вертолет Ми-8 в районе населенного пункта Первомайское.

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Никита Абрамов
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