Названы возможные преемники Джонсона на посту премьера Британии

Политолог Калачев назвал Лиз Трасс и Бенна Уоллеса возможными преемниками Джонсона

Преемниками Бориса Джонсона на посту премьер-министра Великобритании могут стать министр иностранных дел Лиз Трасс или глава Минобороны Бен Уоллес, считает политолог Константин Калачев. По его словам, они придерживаются проукраинских взглядов, потому жесткая позиция британцев в отношении России сохранится. Возможных преемников Джонсона специалист назвал в разговоре с «Лентой.ру».

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ближайшие часы объявит об уходе с поста. Об этом сообщает «Би-би-си». Политик согласился уйти в отставку, но пробудет в должности премьера до избрания нового лидера правящей партии к осени. По словам Джонсона, он хочет, чтобы новый лидер консерваторов был назначен к партийной конференции.

«Британия не изменит свою политику после ухода Джонсона, — уверен Калачев. — Ее жесткая позиция в отношении России с новым премьером сохранится, потому что это не политика Джонсона, а политика правящего класса Британии, поддержанная общественным мнением».

Политолог добавил, что потенциальные преемники Джонсона выступают за оказание максимальной помощи и поддержки Украине.

«Наиболее вероятные приемники — Лиз Трасс, глава МИД, и Бен Уоллес, глава Минобороны. Оба за максимальную помощь Украине. Активная позиция Британии в украинском кризисе сохранится», — заключил Калачев.

Ранее британские СМИ также предположили, что министр иностранных дел Соединенного Королевства, с чьим именем связаны несколько скандалов, может стать возможным претендентом на пост премьер-министра Великобритании после отставки Бориса Джонсона. Ее оппонентами считают экс-главу Минфина Риши Сунака и бывшего премьера Терезу Мэй.