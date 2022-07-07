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В Белом доме прокомментировали отставку Джонсона

Представитель Белого дома Жан-Пьер: отставка Джонсона не изменит позицию Запада по Украине
Борис Джонсон

Борис Джонсон. Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Отставка премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона не изменит позицию Запада о поддержке Украины, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, пишет ТАСС.

Она прокомментировала новость об отставке Джонсона. «Наш союз с Соединенным Королевством остается прочным», — отметила Жан-Пьер. Представитель администрации президента США уточнила, что на прошедшем 28-30 июня саммите НАТО в Мадриде страны альянса «вновь подтвердили, что они продолжат поддерживать Украину».

«Это не изменится», — подчеркнула она.

В четверг, 7 июля, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон покинул пост. Он принял такое решение из-за политического кризиса и волны отставок членов британского правительства.

Премьер встретился с королевой страны Елизаветой II и обсудил с ней свое решение.

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Марина Совина
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