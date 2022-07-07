Time поместил на обложку жену Зеленского

Журнал Time поместил на обложку фотографию жены президента Украины Елены Зеленской

Американский еженедельный журнал Time поместил на обложку нового выпуска фотографию Елены Зеленской, жены президента Украины. Об этом сообщается на странице издания в Twitter.

Супруга украинского президента предстала на черно-белой фотографии в деловом образе. Снимок сделал фотограф Александр Чекменев, который ранее снимал для обложки Time президента Украины Владимира Зеленского.

Зеленская также дала изданию интервью, в котором рассказала о своей инициативе по организации оказания психологической помощи населению страны. «Первая леди посвятила себя тому, чтобы помочь стране справиться с травмами — как коллективными, так и личными», — говорится в публикации.

Владимир Зеленский впервые появился на обложке американского журнала в декабре 2019 года. В мае 2022 года Time включил президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в рейтинг самых влиятельных людей мира.