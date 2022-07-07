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Time поместил на обложку жену Зеленского

Журнал Time поместил на обложку фотографию жены президента Украины Елены Зеленской

Фото: Иван Коваленко / Коммерсантъ

Американский еженедельный журнал Time поместил на обложку нового выпуска фотографию Елены Зеленской, жены президента Украины. Об этом сообщается на странице издания в Twitter.

Супруга украинского президента предстала на черно-белой фотографии в деловом образе. Снимок сделал фотограф Александр Чекменев, который ранее снимал для обложки Time президента Украины Владимира Зеленского.

Зеленская также дала изданию интервью, в котором рассказала о своей инициативе по организации оказания психологической помощи населению страны. «Первая леди посвятила себя тому, чтобы помочь стране справиться с травмами — как коллективными, так и личными», — говорится в публикации.

Владимир Зеленский впервые появился на обложке американского журнала в декабре 2019 года. В мае 2022 года Time включил президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в рейтинг самых влиятельных людей мира.

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Денис Савосин
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