Совет Федерации одобрил создание российского магазина приложений

Совет Федерации одобрил закон о создании отечественного магазина мобильных приложений

Совет Федерации в пятницу, 8 июля, одобрил закон, предусматривающий создание в России отечественного магазина мобильных приложений. Об этом сообщило РИА Новости.

Из документа следует, что российский магазин приложений в обязательном порядке будет предустанавливаться на устройства. Уточняется, что отечественный аналог App Store будет функционировать на основе принципов, утверждаемых Минцифры. Ведомство также будет утверждать список программ, устанавливаемых в магазине приложений в обязательном порядке.

Правительство внесло в Госдуму законопроект о создании в России магазина мобильных приложений 22 июня. Начало работы по созданию российского магазина приложений обусловлено санкционным давлением, пояснили авторы законопроекта.

В мае премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что аналог App Store создается, чтобы защитить интересы россиян на фоне санкций. По его словам, в российском маркетплейсе смогут размещать и продавать свои программы и отечественные, и зарубежные разработчики.